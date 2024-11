Hintergrund

Das Clatterbridge Cancer Centre ist das erste spezialisierte Krebszentrum in Liverpool. Es möchte als Vorreiter in der Forschung und mit individueller Betreuung den 2,4 Millionen Menschen, die in dieser Region leben, eine Behandlung auf Weltklasse-Niveau bieten. Das rund 188 Mio. Euro teure Krankenhaus wurde 2020 eröffnet und bietet den stationären Patient:innen bestmöglichen Komfort und fachkundige Betreuung.