Bergen Airport

Lösung

Um sicherzustellen, dass der neue Duty Free-Shop am Flughafen Bergen seine Verkaufsziele erreicht, hat 3C Technology zusammen mit PPDS ein innovatives Werbedisplay entworfen und umgesetzt. Gemeinsam wurde eine speziell angefertigte Videowand mit 16 Bildschirmen strategisch am unteren Ende der Ankunftsrolltreppe positioniert. Angesichts des begrenzten Platzes wurden die 55-Zoll-Bildschirme geschickt in einem 2x8-Format angeordnet, um ein übergroßes, helles und gebogenes Display mit maximaler Wirkung zu formen. Dies führte zu einer direkten Umsatzsteigerung für den Duty-Free-Laden, da die Betreiber der Duty-Free-Läden sofort auf Angebote, lokale Reiseführer und Werbeaktionen hinwiesen.