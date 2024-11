Antecedentes

Pokéria by NIMA, una cadena de comida a domicilio con certificado de sostenibilidad, lleva la cocina hawaiana a Italia. Una mezcla de sabores inusual para la región, las comidas se elaboran con una combinación de pescado crudo e ingredientes italianos servidos con arroz o carne. Estos Poké bowls, cada vez más populares en las regiones no autóctonas, son una opción saludable para quienes buscan una comida deliciosa, asequible y rápida de servir. Pokéria by NIMA Italia cuenta con restaurantes en Milán y Florencia, y tiene previsto expandirse.