La clase en 2022

Max - "En realidad, antes de la pandemia no usábamos los ordenadores en clase, y muchas de las clases se daban con un proyector en lugar de con un ordenador y una pantalla de gran tamaño. Cuando empezamos con las clases online, nos dieron copias en papel de todo nuestro trabajo para que nos lo llevásemos a casa y lo terminásemos. Era complicado, porque no teníamos a nadie al que preguntar lo que no entendíamos. Ahora, en cambio, nuestro profesor tiene una pantalla grande y sus clases se hacen todas en ella y desde su ordenador. Esto permite tratar los temas que nos interesan con preguntas en los buscadores si el profesor no sabe responderlas".

(El aula de Max dispone de una pantalla B-Line de Philips. Gracias a la función Chromecast Built-in, su profesor puede conectarse sin necesidad de cables y presentar en esta pantalla de gran tamaño. Como funciona en una plataforma Android, es totalmente intuitiva para él, no tiene necesidad de aprender nuevas habilidades de IT y puede utilizar su software recomendado).