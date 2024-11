Antecedentes

La división de servicios de alimentación de la compañía petrolera Haan se encarga de las operaciones de alimentación y bebidas en sus 160 gasolineras de marca propia, además de las tiendas de algunas estaciones de Esso, Shell y BP. En ellas se ofrece la combinación esperada de artículos no alimentarios y aperitivos. Se trata de una oferta de calidad, pero en un mercado altamente competitivo, y con un gran volumen de personas que se mueven continuamente, ¿se están aprovechando todas las oportunidades posibles? Haan pensó que no. Así que decidió no sólo adaptarse a los tiempos, sino dar un salto adelante con una reinvención total del concepto convencional de tienda de gasolinera: Tony's Street Food. Más elegante y más caro que el servicio de restauración de una gasolinera, pero con una oferta y una calidad realmente buenas. Lo que Haan llama "comida rápida fresca".



El concepto de Tony's se basa en los diners y food halls americanos. El ambiente es cómodo, relajado y uniforme de un local a otro. Los clientes pueden ver a los cocineros preparar los pedidos, hacer sonar sus canciones favoritas en una gramola o simplemente leer el periódico. Y lo que es más importante, los menús varían según el lugar y la hora del día. Consciente de la importancia de la señalización para promover las ventas y crear un ambiente agradable, Haan pidió a De Digitale, socio de PPDS, que le ayudara a realizar la importantísima tarea de la comunicación visual.