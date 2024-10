Die Global Partner Alliance ist ein exklusives Programm mit dem Ziel, erstklassige Geschäftspartner aus der ganzen Welt zusammenzubringen, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in die PPDS Community einbringen. Durch die GPA und die Unterstützung unseres internationalen Kundenmanagement-Teams profitieren Sie – und Ihre regionalen und globalen Kunden – von einem Framework, das für Konsistenz und Relevanz in jedem Markt sorgt, in dem wir tätig sind, und eine präzise Planung und Positionierung ermöglicht.

Egal, ob Sie als Systemintegrator, Berater oder in einem anderen Geschäftsbereich tätig sind, wir von PPDS möchten Sie mit den allerbesten Produkten, Serviceleistungen und Vernetzungslösungen inspirieren. Dazu gehören auch bewährte Software und Empfehlungen zu ergänzender Hardware, damit auch Ihr Unternehmen die Grenzen der heutigen Technologie durchbrechen und innovative Lösungen finden kann.