Hybrides Lernen, integriertes Lernen und Fernunterricht sind allesamt verschiedene Aspekte desselben Themas, die es allen Beteiligten im Bildungswesen – seien es Lehrkräfte, Lernende oder andere am Unterricht Beteiligte – ermöglichen, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort am Lernen teilzunehmen.

Beim hybriden Lernen haben die Lernenden die Wahl, ob sie persönlich im Klassenzimmer oder von einem anderen Ort aus online am Unterricht teilnehmen möchten. Beim integrierten Lernen werden verschiedene Unterrichtsformen miteinander kombiniert, indem E-Learning mit traditionellen Methoden kombiniert wird – und das kann in Präsenz ebenso wie aus der Ferne erfolgen. Und der Fernunterricht bietet genau das, was der Name verspricht: Das Lernen findet außerhalb der Bildungseinrichtung statt, und zwar mithilfe von Ressourcen, die online oder herkömmlich in gedruckter Form, als Video- oder als Audiomaterial vorliegen können.

Und all diese Arten des Lernens sind nicht nur vorübergehende Trends, sondern Themen, die uns dauerhaft beschäftigen werden. Wie sieht also die Zukunft des hybriden Lernens aus, bei dem die Lernenden entweder in Präsenz oder online am Unterricht teilnehmen können?