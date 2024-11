Als Teil des Engagements von PPDS, den Bildungsmarkt zu unterstützen, indem innovative Technologien für verbessertes Lehren und Lernen in die Klassenzimmer gebracht werden, freut sich das Unternehmen, eine neue und aufregende Partnerschaft mit dem führenden Spezialisten für Bildungssoftwarelösungen, i3 Technologies, bekannt zu geben.

Perfekt abgestimmt auf ihre gemeinsamen Ambitionen, Bildung und Weiterbildung für alle zugänglich zu machen, werden im Rahmen dieser wichtigen strategischen Partnerschaft die interaktiven Touchscreen-Displays von PPDS einschließlich der Philips T-Line (die exklusiv für den Bildungsbereich entwickelt wurde) mit Zugang zu „i3LEARNHUB“ ausgestattet, dem i3 Technologies Flaggschiff unter den cloudbasierten digitalen Gestaltungs- und Lernplattformen, das den Lehrern ermöglicht, Schülern digitale Inhalte zu vermitteln, die Zusammenarbeit zu fördern und sie auf die Lernanforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten.

Als Ergänzung zu den bestehenden, branchenweit führenden Funktionen und Möglichkeiten der Philips T-Line bietet i3LEARNHUB Lehrern und Schülern den sofortigen Zugriff auf eine umfangreiche Palette neuer Tools zum Lernen und Zusammenarbeiten, die Lehrern dabei helfen, inspirierende und vielfältige, maßgeschneiderte Inhalte für ihren Unterricht zu erstellen, Klassenräume in hochgradig kollaborative Arbeitsbereiche zu verwandeln und hybrides Lernen zu erleichtern.

i3LEARNHUB wird kontinuierlich an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst und ist äußerst intuitiv, so dass keine Benutzerschulung erforderlich ist. Alle Inhalte können schnell und mühelos erstellt und sogar für Fernunterricht vermittelt werden, und zwar mit jedem angeschlossenen Gerät einschließlich PC, Tablet oder Mobiltelefon.

Und zusammen mit dem drahtlosen Screen-Sharing der Philips T-Line kann sich die gesamte Klasse – sowohl vor Ort als auch aus der Ferne – vernetzen und von ihren eigenen Geräten aus am zentralen Display arbeiten.

Entwicklung einer Community

i3LEARNHUB bietet nicht nur eine reichhaltige Bibliothek an Tools und Bildern, sondern auch eine erfolgreiche und wachsende Community von über 50.000 Bildungsexperten, in der Lehrer aus der ganzen Welt zusammenkommen, um Ideen und Best Practice-Beispiele auszutauschen.

Über den i3MARKETPLACE können Lehrer (und Herausgeber von Inhalten) dazu beitragen, ihre Kollegen zu inspirieren, indem sie ihre eigenen, bereits erstellten und erprobten Unterrichtspläne frei und offen für die gesamte Community zur Nutzung und Anpassung zur Verfügung stellen.* Mit Tausenden von bereits verfügbaren Inhaltsplänen und einer täglich wachsenden Asset-Bibliothek hat der i3MARKETPLACE das Potenzial, viel Zeit und Ressourcen zu sparen und gleichzeitig die bestmöglichen Optionen für die Schüler zu gewährleisten.

Chris Colpaert, General Manager bei PPDS, kommentiert die Partnerschaft mit folgenden Worten: „Da wir bei PPDS weiterhin unser Engagement und Ziel verfolgen, mit interaktiver Technologie positive Veränderungen im Bildungsbereich voranzutreiben, sind wir hocherfreut über diese wichtige, strategische Partnerschaft mit i3 Technologies.“

„Wir haben den Wert und die Möglichkeiten erkannt, die durch das Kombinieren unserer Displays mit vertrauenswürdiger, innovativer Software erreicht werden können, wovon unsere Partner und – was besonders wichtig ist – die Endkunden profitieren. Das alles wird mit unserem Android-SoC noch einfacher, denn es bietet eine vertraute, offene Plattform, die es den Kunden ermöglicht, die Lösungen zu nutzen, die sie bevorzugen, und nicht die, die von der Hardware vorgegeben werden.“

i3LEARNINGHUB auf einen Blick:

Spannende Lerninhalte für alle Altersgruppen: i3LEARNHUB bietet spannende Ressourcen für die Erstellung von Inhalten, die von einem kollaborativen, digitalen Whiteboard bis hin zu einer umfangreichen Bibliothek mit vielfältigen digitalen Inhalten – einschließlich Augmented Reality (AR) und 3D-Inhalten – reichen.

Spaß vermitteln und spannende Aktivitäten kreieren: Erstellen Sie ganz einfach eine Vielzahl von Aktivitäten mit eigenem Text und eigenen Bildern und geben Sie diese mit einem Klick an Ihre Schüler weiter. Finden Sie neue Wege, um „langweiligen“ Stoff auf ansprechende Weise zu vermitteln – per Fernunterricht oder vor Ort.

Cloud-Speicher: Sparen Sie Zeit und nutzen Sie Ihr sorgfältig erstelltes privates Content-Repository (Dropbox, OneDrive, Google Drive) mit i3LEARNHUB. Ihre gesamten Assets sind jedes Mal verfügbar, wenn Sie die i3LEARNHUB-Galerie öffnen. Verwalten Sie die Inhalte einzeln oder in großem Umfang von Ihrem Desktop Explorer aus, ohne merkwürdige Datei- und Ordnerformate erstellen oder importieren zu müssen.

Stellen Sie sicher, dass Sie alles erfassen und mit i3LENS ins Klassenzimmer bringen: Verwandeln Sie Ihr Telefon oder Mobilgerät in eine Dokumentenkamera und betten Sie Bilder von Exkursionen nahtlos in Unterrichtsaktivitäten ein. Kennzeichnen Sie Bilder und versehen Sie sie mit Schlagwörtern, damit sie später leicht zu finden sind. Die mit i3LENS aufgenommenen Bilder werden automatisch in Ihre persönliche i3LEARNHUB-Galerie hochgeladen und stehen zur Verwendung im Unterricht bereit.

Augmented-Reality-Tools: i3LEARNHUB ist die einzige Software weltweit, die physische Werkzeuge wie Winkelmesser, Zirkel und Lineal erkennt und so traditionelle und digitale Lernwerkzeuge kombiniert. Dies macht es den Schülern leichter, Konzepte rund um Form, Größe und geometrische Positionierung zu verstehen.

Motivieren Sie Schüler mit minimaler Vorbereitungszeit: i3LEARNHUB ist eine Cloud-basierte Plattform, die auf jedem Gerät leicht zugänglich ist. Sie können sich darauf verlassen, dass Sie auf Ihre Unterrichtsstunden zugreifen können, egal ob auf einem anderen Gerät, in einem anderen Klassenzimmer oder zu Hause.

Physisch und digital: I3LEARNHUB ist die einzige Software der Welt, die physische Werkzeuge erkennt.

Gert Van Erum, CEO von i3 Technologies, kommentiert: „Wir sind sehr stolz darauf, mit PPDS in einer Zeit zusammenzuarbeiten, in der das Unternehmen federführend ist, wenn es darum geht, positive Veränderungen in der Qualität des Lehrens und Lernens für heutige und zukünftige Generationen herbeizuführen. Das Ethos von PPDS und die innovativen Produkte von Philips ergänzen unsere Lösung perfekt.“

Er fügte hinzu: „Die Bildung entwickelt sich ständig weiter, um die Schüler besser auf ihre Zukunft vorzubereiten. Junge Menschen brauchen neue Fertigkeiten, um in dieser sich schnell verändernden Welt erfolgreich zu sein, und Lehrer brauchen neue Kompetenzen, um ihren Schülern diese Fertigkeiten nachhaltig zu vermitteln. PPDS ist ein weltweit führendes Unternehmen und die Qualität der Philips Produkte genießt weltweite Anerkennung. Diese Partnerschaft bietet eine wirklich globale Plattform, um eine größere Community zu erreichen und zusammenzubringen, die es den Menschen ermöglicht, ihr Wissen und das, was für sie am besten funktioniert, zu teilen. Wir sitzen alle im selben Boot und jeder strebt nach demselben Ziel.“

Colpaert resümiert: „Mit der Philips T-Line haben wir gezeigt, dass wir die Zusammenarbeit von Lehrern und Schülern verbessern können, egal ob sie selbst vor dem Produkt stehen, von ihrem Platz im Klassenzimmer aus mit ihrem persönlichen Gerät oder auch von zu Hause aus. i3 Technologies ergänzt diese erstklassige Lösung perfekt, indem es noch mehr hervorragende Lernwerkzeuge hinzufügt und eine unschätzbare Plattform eröffnet, auf der die unterrichtende Community Best Practices austauschen kann. Das ist eine potenziell unschätzbare Ressource, die viel Zeit spart und Millionen von Schülern qualitativ hochwertige Lehr- und Lernerfahrungen ermöglicht. Das Beste ist gerade besser geworden.“



* Inhalte können gebührenpflichtig sein