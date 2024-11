Die Welt hat sich verändert. Für den Unterricht in Zeiten, in denen es schnell passieren kann, dass Kontaktbeschränkungen kurzfristig verhängt werden, müssen jetzt andere Techniken genutzt werden, die gleichzeitig neue Technologie erfordern.

Hätten Sie gewusst, dass laut HolonIQ der globale Bildungsmarkt im Jahr 2018 für digitale Technologie 142 Mrd. US-Dollar aufgewendet hat? Das ist eine gigantische Investitionssumme. Bis 2025 wird mit einer weiteren Steigerung auf 342 Mrd. US-Dollar ein noch höherer Wert prognostiziert. Trotzdem macht das noch immer weniger als 5 % der Gesamtausgaben im Bildungsbereich aus. Nachdem bereits in sehr vielen Klassenzimmern digitale Technologie installiert wurde, können weitere Investitionen in Technologie, die den jüngsten Anforderungen im Schulbereich gerecht wird, eine ziemliche Herausforderung darstellen.

Es mag zwar sinnvoll anmuten, den aktuellen Bestand an technologischen Geräten zu verschrotten und stattdessen in eine neue Komplettlösung zu investieren, doch tatsächlich lassen dies die Budgets eher nicht zu, sofern nicht ohnehin eine komplette technische Überholung fällig ist. Wie gelingt es Ihnen, die neueste Technologie anzuschaffen, die so flexibel ist, dass auch der künftige Bedarf Ihrer Lehrkräfte und Schüler*innen gedeckt werden kann, ohne das Budget zu sprengen?